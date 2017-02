Abel Antón participará en el III 15 Km Metlife Madrid Activa el Día del Padre

La prueba recupera el recorrido original, con salida junto a la Plaza de Castilla y la meta en Madrid Río

El doble campeón del mundo de maratón Abel Antón participará en la tercera edición de la carrera 15 Km Metlife Madrid Activa, que recuperará su recorrido original con salida cerca de la Plaza de Castilla, atravesando gran parte de los lugares más turísticos de la ciudad y meta en Madrid Río y que se disputará el próximo 19 de marzo (9:00 horas) en la capital de España.

Así lo anunció en su presentación oficial, celebrada en la sede de la Asociación de la Prensa de Madrid, el propio Abel Antón, Director Deportivo de la prueba, en un acto con Nora de Liechtenstein, presidenta de Honor de la Fundación Madrid Activa, la presidenta y fundadora de dicha fundación, Fátima Guzmán, y el Director General de la aseguradora MetLife en España y Portugal, Óscar Herencia, entre otros.

"Nos ha costado mucho recuperar el circuito original, pero ha merecido la pena. Vamos a salir de la Plaza de Castilla, rodearemos el parque de El Retiro y terminaremos en Madrid Río. Estoy seguro de que va a ser una fiesta deportiva y animo a los padres, por ser el día que es, a que se den un regalo y participen", comentó Abel Antón, que invitó a inscribirse en 'www.madrid15km.es'.

Antón, que anunció que llevará un ritmo medio de 4 minutos y espera acabar en un tiempo cercano a la hora, explicó que el cambio de fecha de la carrera se ha pensado teniendo en cuenta la preparación del Maratón de Madrid.

"Después de la carrera quedarán 15 días para la Media Maratón de Madrid y cerca de unas 5 semanas para el Maratón. Son las fechas en las que más atletas populares corren y me parece que es una carrera idónea para acabar de preparar el Maratón de Madrid", insistió el atleta soriano.

La prueba, impulsada por el Hospital Universitario Ramón y Cajal y la Fundación Educación Activa, volverá a tener fines médico-científicos y pretende llamar la atención sobre el problema del Trastorno de Déficit de Atención e Hiperactividad (TDHA) en los niños y apoyar la investigación para solucionarlo. El diagnóstico precoz y un certero tratamiento del TDAH ayuda a los niños que lo padecen a restablecer su entorno familiar y social, además de favorecer su futuro personal y profesional.

CON CARÁCTER BENÉFICO

La presidenta y fundadora de la Fundación Madrid Activa, Fátima Guzmán, dijo que desde la fundación están "llenos de agradecimiento" e informó de que, gracias a iniciativas como la carrera 15 Km Metlife Madrid Activa, el pasado año concedieron 41 becas de evaluación y diagnóstico, y se llevaron a cabo 70 cursos en centros educativos de Madrid.

"Sin estas ayudas estos niños tendrían un mal desarrollo para afrontar el futuro. Es importante seguir con este programa de becas porque si no lo siguen se puede caer en el abandono escolar e, incluso, en la drogadicción. La difusión y el contacto con las familias es muy importante", destacó.

Nora de Liechtenstein no dudó de que el 15 Km Metlife Madrid Activa va a ser "un éxito". "Une dos cosas que me apasionan, la educación y el deporte y esto es una maravilla. No es nada fácil que esto se haga, pero tiene unas compensaciones maravillosas", apuntó la presidenta de Honor de la Fundación Madrid Activa, que agradeció el apoyo de los patrocinadores para que la prueba sea un realidad.

El Director General de Metlife Iberia, Oscar Herencia, se declaró orgulloso por ver "cómo se consolida este proyecto" y por apoyar a la Fundación Madrid Activa en la lucha contra el trastorno del TDHA.

"Los valores del deporte, la superación y trabajo en equipo, así como la participación en determinados eventos forman parte de la política de RSC y del ADN de la empresa. La distancia de 15 kilómetros nos hace únicos, y creo que el recorrido más bonito de Madrid. Pasa por todos sitios relevantes el corazón de Madrid, como El Retiro, y es una fecha muy especial. El deporte solidario es algo especial y es un orgullo poder colaborar para seguir investigando para ayudar a estos niños a que tengan una mejor calidad vida", afirmó Herencia.