Isidre Esteve: "Entendí que no era suficiente volver al Dakar para participar"

El piloto español Isidre Esteve aseguró que está "en el camino y en la dirección correcta" para volver a la elite del mundo del motor y se mostró esperanzado de cara a su participación en el próximo Dakar, al que acude con un coche mejor para "competir de verdad" después de que en la pasada edición se diese cuenta de que no lo era "suficiente volver para participar", apuntando al 'Top 20' como "objetivo".

"Estamos completamente seguros de que estamos en el camino y en la dirección correcta. No ha sido fácil llegar aquí, pero lo que hemos hecho ha sido porque estamos rodeados de personas soñadoras como nosotros. Creemos en el trabajo y no en la suerte, gracias por permitirnos vivir este momento", señaló Esteve en la presentación del Repsol Rally Team este martes en la sede de la compañía energética en Madrid.

"Cuando tuve el accidente en 2007 no tenía ni idea de lo que podía hacer, sólo de lo que no podía hacer. Pude volver al Dakar, pero entendí que no era suficiente volver para participar, no me sentía realizado", añadió al respecto.