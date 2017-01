Javier Fernández: "Los Juegos de Pyeongchang podrían ser el final de mi carrera"

El patinador Javier Fernández, proclamado este fin de semana pentacampeón de Europa en Ostava (República Checa), señaló que "si todo sale bien" los Juegos Olímpicos de invierno de Pyeongchang en 2018 podrían ser el "final" de su carrera y reconoció que año tras año se ha ido distanciando del resto de patinadores en los Campeonatos de Europa.

"Podría ser el final de mi carrera si todo sale bien, aunque no lo sé exactamente. Es una cosa que tengo que pensar bien después de esos grandes Juegos Olímpicos. Ojalá podamos conseguir ese resultado que llevamos buscando durante tanto tiempo. Estamos seguros de que tenemos el potencial y de que podemos conseguirlo", indicó este lunes en el recibimiento de José Ramón Lete al patinador madrileño en el Consejo Superior de Deportes (CSD).

El madrileño, de 25 años, señaló que este deporte no es como "antaño" y aunque tenga la "experiencia" el cuerpo se hace "más lento y pesa" aunque antiguamente se "aguantaba más". "La gente con 27 y 28 años ya tiene una edad bastante adulta para decidir dejar el patinje sobre hielo. Aún así hay excepciones y en este campeonato ha habido una chica en parejas de 37 años, pero eso es uno entre un millón. Ahora hay un nivel de exigencia muy alto. Estoy compitiendo con niños que tienen 17, 18, 19 años", explicó.

Fernández aclaró que "no es que lo vaya a dejar" porque lo tiene que "pensar". "Los detalles es lo que nos hace fallar en este deporte. Tendré que pensar que me conviene realmente, si dejarlo en lo más alto o ver que va a pasar luego, a lo mejor luego voy para abajo en vez de para arriba", añadió.

Este sábado, el madrileño se colgó por quinta vez consecutiva (2013-2017) la medalla de campeón de Europa, es decir, sigue siendo "el mejor". "Sigo estando al mismo ritmo en las competiciones y ni los rusos ni nadie se puede poner por delante de mí en este Campeonato de Europa. Aún así, sigue siendo una competición complicada en la que tengo que patinar bien. Tener cinco campeonatos de Europa es algo de lo que puedo estar orgulloso porque me he metido un poquito más en la historia del patinaje sobre hielo", presumió.

Durante el ejercicio, Fernández se cayó al suelo y se golpeó "la cabeza del fémur", pero no es un golpe que le preocupe. "Es un golpe en el hueso y ha sido fuerte, pero no ha generado ningún otro problema. Lo único reposo, hielo, ibuprofero y a esperar", matizó.

El patinador reconoció haber "cambiado mucho" desde el primer Campeonato de Europa de Zagreb en 2013. "Cuando gané el primer campeonato, e incluso el segundo, estaba muy cerquita de los otros patinadores y año tras año me he ido distanciando más y más. Por supuesto la experiencia y todos los entrenamientos que llevo detrás de la espalda, te hacen una persona y un deportista totalmente nuevo", apuntó.

Del 29 de marzo al 2 de abril tendrá lugar en Helsinki el Campeonato del Mundo de patinaje artístico sobre hielo, una cita "bastante importante" para el español y "un poco más difícil" que el Campeonato de Europa. "Se juntan los asiáticos, se juntan los americanos, que son la competencia más directa, y no me permite cometer los errores que a lo mejor he cometido aquí", destacó.

Gracias a los éxitos del madrileño, principalmente, las licencias en España de patinaje artístico sobre hielo están "subiendo", aunque no el número de pistas y lo "ideal" sería tener un Centro de Alto Rendimiento (CAR). "En cualquier deporte es lo ideal", explicó.

"Sé que el antiguo presidente del CSD hizo un video, que yo vi, y dijo: 'Tenemos un edificio que vamos a tirar y a ver si se puede hacer una pista de hielo'. Habrá que hablar con el nuevo presidente para ver si ese proyecto va a seguir adelante o que va a pasar con él, pero por supuesto que sería ideal", matizó.

Por otro lado, el pasado 29 de diciembre, Javier Fernández estrenó 'Revolution On Ice', un espectáculo de patinaje artístico sobre hielo que tuvo una gran acogida en Madrid y supuso "mucho trabajo" y "mucho estrés". "Queríamos que todo saliese bien, por supuesto, y estamos súper orgullosos del evento. Desde el principio hasta el fin lo pasamos bien y nos alegró mucho ver que la gente lo pasó muy bien", indicó.

"Ojalá podamos hacer más eventos como este, ya sea estas Navidades, las siguientes o cuando sea. Nos tenemos que sentar bien y ver qué vamos hacer, pero nuestra idea es continuar y hacer más y mejores", aclaró.