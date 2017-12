Javier Fernández: "Tengo muchas posibilidades de optar al oro en PyeongChang"

EUROPA PRESS

El patinador español Javier Fernández se ve "con posibilidades" de estar en el podio en los Juegos Olímpicos de Pyeongchang, lo que considera su última oportunidad, ya que sería algo "inviable" lograrla en Tokio, recalcando que acude a Corea del Sur con "otra perspectiva" que en 2014 cuando rozó el podio.

"Si no consigo la medalla en Pyeongchang no podría estar más años luchando por esa medalla olímpica. Yo soy uno de los más veteranos, estamos peleando con patinadores que tienen 18 ó 20 años. Yo tengo 26, ¿voy con la muleta a subir al podio? A lo mejor si no la consigo termino animándome, pero no lo sé. Seguir más años sin parar sería inviable, en este deporte lo es. Sería agonizar, por así decirlo", afirmó en declaraciones a Europa Press.

Por ello, afronta "con ánimo" la cita olímpica. "Son los primeros que voy a disputar después de ganar dos Mundiales y tenemos otra visión, otra perspectiva, hay competidores que van a estar más o menos al mismo nivel y va a ser duro y difícil, pero creo que tengo muchas posibilidades de estar en el podio y de optar al oro, aunque depende de cómo vaya el torneo", explicó.

"Me siento muy halagado por tener esa oportunidad y sería un orgullo poder conseguirla, podría ser la primera que hay en la historia del patinaje en España. Ojalá, sería batir un récord más, añadir una medalla más en el medallero olímpico de España y abrir un poco más el campo a los deportes de invierno. Hace mucho que no se consigue una", manifestó.

En el caso de conseguirla, Fernández confirmó que "siempre hay retos" posteriores. "Después de eso lo que me quedaría ya sería una escuela, poder crearla en algún momento de mi vida, donde pueda dar clases, enseñar a los chicos lo que me han enseñado a mí. Al fin y al cabo, ser entrenador, me gustaría hacerlo en algún tiempo", advirtió.

Pese a su dominio en los últimos años, el español ve mucha competencia para los próximos compromisos. "Yuzuru Hanyu, por supuesto, yo lucharé también por estar en el podio, Soma Uno o Nathan Chen. Creo que entre esos cuatro va a estar, aunque luego nunca se sabe", manifestó Fernández, que contará con "más experiencia" que en Sochi donde fue para "intentar estar en el podio". "Ahora voy con otra forma de pensar", comentó.

El español reconoció que aquella medalla olímpica que rozó es su espina clavada. "Sí. Muchas veces lo pienso y digo qué pena. Pero a lo mejor si hubiera ganado esa medalla olímpica antes, quizás no hubiera ganado dos Campeonatos del Mundo o incluso me hubiera retirado, quién sabe", expresó.

El cinco veces campeón de Europa también hizo balance de este 2017. "Al fin y al cabo ha sido una temporada en la que he obtenido muchas cosas y otras que quizás no han ido tan bien, como, por ejemplo el Mundial en el que no pude revalidar el título aunque tampoco se puede pedir todo todos los años. Hay muchos patinadores a un nivel muy alto y no siempre se puede ganar", señaló.

A pesar de los malos momentos, Javier Fernández no se rindió en ningún momento. "Es complicado, son competiciones a un muy alto nivel y lo bueno es que nunca nos hemos dado por vencidos, hemos seguido trabajando, esforzando, hemos intentado encontrar los fallos para que no volvieran a pasar", indicó.

También habló sobre el Mundial de Finlandia, en el que no pudo revalidar título. "Me encontré muy bien durante toda la competición, tuve algún fallo, a lo mejor no entrenamos perfecto. Hay veces que se compite mejor y otras peor. Preparados estábamos, pero la competición no fue todo lo mejor que queríamos", admitió.

"SEGURO QUE ESTOY ENTRE LOS MEJORES DEPORTISTAS ESPAÑOLES PIONEROS"

Además, afirmó que su entrenador, Brian Orser, le ve "bien, con muchísimas posibilidades". "Me apoya muchísimo. Todavía nos queda mucho trabajo por hacer, los Juegos están muy cerca y los días se pasan volando. El día 27 de diciembre vuelvo a Canadá, paso el Año Nuevo allí porque tengo que entrenar y tenemos el Europeo, donde iremos a competir", aseguró.

"Los entrenamientos allí son duros, lo llevo bien, aunque no nos gusta la manera en la que estamos entrenando este año. Nos exigimos bastante, pero como dice mi entrenador, este año, aunque sea olímpico, tenemos que hacerlo lo más natural posible, al fin y al cabo es una competición más donde tenemos que estar al cien por cien", señaló.

Por otro lado, el deportista apuntó que deben de darse "más valor" a los éxitos en un deporte como el patinaje. "He sido cinco veces campeón de Europa. La que se monta cuando el Real Madrid o el Barcelona logran ser campeones de Europa al igual que cuando la selección de fútbol es campeona del mundo. Entiendo que el fútbol tenga un seguimiento durante años, aunque los títulos son los títulos. Lo que pasa es que el deporte no es el mismo", añadió.

Sobre la posibilidad de conseguir una medalla que le situaría entre los mejores deportistas españoles de la historia, Javier Fernández quiso ser precavido. "Entre los mejores pioneros seguro, entre los mejores deportistas españoles de la historia no sé. Este país ha tenido muy buenos deportistas en toda su historia y en la actualidad. Sí que estoy entre los mejores deportistas del momento, pero es una lista muy larga y ahora mismo España tiene deportistas muy buenos", afirmó.

El madrileño, natural del barrio de Cuatro Vientos, afirmó que recuerda en todo momento sus orígenes. "Es algo que está automatizado, tengo mis orígenes guardados, en un principio si me hubiesen dicho que iría a unos Juegos Olímpicos hubiera dicho a quien sea que estaría alucinando. No te vas dando ni cuenta de lo que vas consiguiendo, cuando ves que vas a unos Juegos Olímpicos ni te lo crees", indicó.