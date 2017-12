Jessica Vall: "Competir con Belmonte no me abruma, me motiva"

La nadadora española Jessica Vall ha asegurado que acude a los Europeos de Piscina Corta de Copenhague, que empiezan este miércoles y finalizan el 17 de diciembre, con la intención de estar cuanto menos en las finales y, por otro lado, ha comentado que competir junto a Mireia Belmonte, la referente de la natación española en estos momentos, no le abruma sino que le motiva.

"Competir con Mireia y con las mejores no me abruma, me motiva. Ha marcado el camino del éxito a todos los nadadores españoles", aseguró en una entrevista en el número 22 de Olympo Deportivo Magazine recogida por Europa Press.