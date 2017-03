Jesús Calleja: "Hemos comprado el equipo con la ilusión de que crezca"

El aventurero español Jesús Calleja tiene claro que no ha alquilado un coche de raids para hacer un programa de televisión sobre el Rally Dakar sino que, todo lo contrario, ha comprado un equipo que cuenta con un camión-taller y todo lo imprescindible para cumplir su "sueño de niño" de acabar el mejor y más duro rally del año y hacerlo con la ilusión de "crecer" y repetir en posteriores ocasiones.

En una entrevista a Europa Press, Calleja aseguró que sueña "desde niño" con el Rally Dakar. "Ahora tenemos la estructura de Jatón, nuestro propio camión-taller y el coche, así que estamos invirtiendo dinero en ello, no está alquilado este equipo. Y está comprado con la ilusión de que esto crezca y continuar, tenemos idea de proyecto largo", manifestó.

"Es un proyecto que nace por la pasión que tengo al motor de siempre y por afición, no es que nazca como un proyecto televisivo. Es personal y lo convertiremos en un proyecto televisivo, es algo que tenía mucha ilusión de hacer", recalcó una de las caras más conocidas de Cuatro y Mediaset, que afronta este reto sin dejar de lado sus apariciones en televisión.

No será, no obstante, su primera toma de contacto con el Dakar, pues participó en 2011 sin poder acabar por una avería en el motor de su Toyota. "Un poquito de recorrido tengo. Pero ahora quiero hacerlo serio, entonces hacía una carrera al año y a lo mejor cada tres años. Ahora quiero correr todo un año, y según encuentre fechas libres quizá hagamos alguna carrera más", señaló.

Y es que para llegar al Dakar 2018 con serias opciones de cumplir el reto se preparará en, por lo menos, tres rallys previos. Calleja tendrá como copiloto a Jaume Aregall, un "touareg en la arena", y juntos disputarán el Abu Dhabi Desert Challenge (del 1 al 6 de abril), el Rally de Marruecos (del 4 al 10 de octubre) y la Baja Aragón de España (del 21 al 23 de julio).

Así, podrá afrontar su gran objetivo en el Dakar que es, como en cualquier carrera de este tipo, "acabar". "Hablamos de coches que estamos en una segunda o tercera división, y hay una primera división inalcanzable como serían los Mini, que alquilarte uno vale un millón de euros. Nosotros hablamos de presupuestos muy bajos, con motores de serie", apuntó respecto a sus nulas aspiraciones de ganar siquiera una etapa.

No obstante, con un prototipo tubular pensado para él y para hacerle mejor en la arena, donde más cómodo está el aventurero, con un motor de 3000 cc y 240 CV de potencia, confía en sorprender en las etapas de dunas y arena.

"Es un coche muy ligero y su comportamiento en arena es fascinante. La arena es mi fuerte, lo que mejor se me da, y el coche es extraordinario. Puedes tener muchos caballos, o mucho dinero, pero cuando te enfrentes a la arena no te va a servir, porque no es cuestión de potencia", comentó al respecto.

De ahí que Calleja no dude en señalar que la arena es su "punto más fuerte". "En etapas de arena haremos un buen papel. Hay equipos con un potencial brutal pero en arena, en nuestra categoría, estaremos entre los mejores. Me da que sí, estoy convencido de que iremos bien", recalcó.