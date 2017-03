Jon Rahm se codea con Dustin Johnson, sólido número uno tras ganar en México

El golfista español Jon Rahm acarició la victoria este domingo en su primer Campeonato del Mundo de Golf, celebrado esta semana en Ciudad de México, donde mantuvo un gran pulso con el número uno del mundo, el estadounidense Dustin Johnson, quien saboreó finalmente la victoria en el recorrido de Chapultepec.

Rahm volvió a mirar a los ojos a los mejores golfistas del mundo y rozó el triunfo de mayor categoría del golf por detrás del 'Grand Slam'. El jugador vasco, con sólo unos meses de profesional, ya sabe lo que es ganar en la PGA, después de irrumpir con victoria en el Farmers Insurance Open de San Diego a finales de enero.

Con la plana mayor de este deporte, en medio de una gran última jornada con 13 jugadores en cinco golpes, Rahm se aupó al liderato tras dos 'birdies' seguidos, viniendo de un 'eagle' en el hoyo 11. Después de no necesitar tres 'putts' en todo el torneo, el de Barrika erró por partida doble en el 16 y 17, terminando tercero.

Ahí, con dos hoyos por jugar, Johnson se vio con dos golpes de ventaja, aunque el británico Tommy Fleetwood embocó de manera prodigiosa un 'birdie' en el 18 para cerrar con menos 13 y meter algo de presión 'DJ'. El norteamericano no perdonó y pese a tener sólo un golpe de margen cumplió en el 17 y salvó el 18, con un segundo golpe desde el 'bunker'.

El de Columbia (Carolina del Sur) se rehizo después de ceder una buena renta que había amasado con cuatro 'birdies' en la primera vuelta del domingo. Al acecho sin llegar a intimidar por unos malos nueve primeros hoyos se quedaron el también yanqui Phil Mickelson y el norirlandés Rory McIlroy, quien aspiraba a un triunfo que le devolviese a la cima.

El número uno del mundo no solo no se movió, sino que lo afianzó con autoridad Johnson con la segunda victoria seguida tras ganar hace dos semanas en Riviera (California). El campeón del US Open el año pasado levantó en la capital mexicana su cuarto Campeonato del Mundo y el 14º título de la PGA.

En cuanto al resto de españoles, Sergio García remontó posiciones pero se quedó a las puertas del 'Top' con 70 golpes y un total de menos 7. En el par del campo terminó el canario Rafael Cabrera Bello, mientras que no tuvo una buena semana Pablo Larrazabal.