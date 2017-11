Jon Rahm gana el premio al mejor debutante del 2017 en el Circuito Europeo

El golfista español Jon Rahm ha sido galardonado con el premio Sir Henry Cotton que concede el Circuito Europeo al mejor debutante de la temporada, gracias a su primer gran año en el 'tour' que le lleva a ser el quinto jugador nacional que recibe esta distinción tras José María Olazábal (1986), Sergio García (1999), Gonzalo Fernández-Castaño (2005) y Pablo Larrazábal (2008).

"Es una gran satisfacción ganar este premio. Es un sentimiento realmente especial cuando ni siquiera era miembro del circuito a principio del año. No he revisado todos los nombres que lo han ganado, pero intuyo que hay muchos grandes nombres. Es un enorme honor estar en esta posición en este momento del año. Estoy realmente feliz y me siento bendecido por haber tenido esta oportunidad y de lograr este premio", confesó Rahm en la web del Circuito Europeo.