Juan Carlos Higuero se despide: "Siempre he sido, soy y seré un orgulloso defensor del atletismo"

El burgalés Juan Carlos Higuero prometió seguir siendo un "orgulloso defensor" del atletismo, deporte del que se despidió oficialmente este jueves en el Consejo Superior de Deportes rodeado de amigos, compañeros y antiguos rivales y tras una más que exitosa carrera deportiva.

El de Aranda de Duero, uno de los mejores medionfondistas españoles de la historia, puso el punto y final a su carrera a punto de cumplir los 39 años y después de forjar un brillante palmarés, con once títulos nacionales de 1.500, cinco al aire libre y seis en 'indoor', y cuatro medallas internacionales: oro continental en 2007 en pista cubierta en Birmingham, el bronce en el Mundial de pista cubierta en Valencia en 2008 y dos bronces en los Europeos al aire libre de Gotemburgo 2006 en 1.500 y 5.000.

Además, participó en tres Juegos Olímpicos (Sydney, Atenas y Pekín), rozando el bronce olímpico en la cita de la capital china, donde le separaron escasas 28 centésimas de haber puesto seguramente el broche dorado a un enorme curriculum.

"Hacer aquí la despedida donde pasé 16 años es algo increíble y soñado", afirmó Higuero, que dio las gracias a José Ramón López, su "gran padre" en la Blume. "Supe aprovecharla muy bien y le debo todo. Me ha educado, ordenado y he aprendido mucha disciplina", apuntó.

El burgalés, ataviado "adrede" con un chándal de la selección porque con una prenda similar llegó a Madrid hace casi dos décadas, dio las gracias a sus compañeros, en especial a Arturo Casado y Jesús España. "Me habéis hecho mejores y os lo agradezco en el alma. Estoy supercontento de compartir mi tiempo con mis compañeros, todos mis éxitos ha estado rodeados de gente muy positiva", se sinceró, al tiempo que calificó como "gran entrenador" a su técnico, Antonio Serrano.

Higuero no se olvidó de su familia, también presente en el acto, y recordó cuando, con diez años, estuvo "un mes llorando cada día" para que su padre le comprase unas zapatillas de atletismo que "costaban 12.000 pesetas". "No teníamos recursos y aprendí un poco a valorar las cosas. Dije que eran una buena inversión y creo que así ha sido", aseveró con una sonrisa.

El de Aranda, que confesó que su ídolo deportivo fue el marroquí Hicham El Guerrouj pero que su padre siempre había sido el personal, agradeció igualmente el "apoyo tremendo" que recibió de su pueblo natal.

"Nunca imaginé que ganaría lo que gané. Siempre defenderé mi deporte limpio y siempre he sido, soy y seré un orgulloso defensor de mi deporte", concluyó Higuero arropado por un sonoro aplauso de toda la sala del CSD.

Por su parte, el presidente de la Real Federación Española de Atletismo, Raúl Chapado, indicó que esta despedida era casi más "decir un hasta luego porque Juan Carlos seguirá vinculado al deporte y al atletismo". "Más que una trayectoria envidiable, me gustaría destacar de él su capacidad de crecimiento deportivo y personal. Agradecerte como compañero los buenos ratos de la pista y como presidente decirte que serás siempre un referente, seguro que el 'León' seguirá rugiendo y será recordado durante mucho tiempo", remarcó.

También estuvo presente su entrenador Antonio Serrano, que reconoció "la fortuna" de haber sido "el elegido" cuando salió de Aranda de Duero. "Era un júnior bueno, pero no sabía dónde iba a llegar. Yo aún estaba en activo y vi que tenía una fuerza terrible y que era un diamante en bruto, muy despistado y que quería comerse el mundo", comentó.

"Había que pulirle, trabajamos mucho con él, fue creciendo poco a poco, sobre todo como persona que es lo que me interesa porque me gusta que mis atletas puedan irse con la cabeza alta y que sepan hacer cosas. Me gustaba que era polivalente, podía hacer 800 y 1500 y luego hacer un buen 5.000, y que plasmaba lo que entrenábamos", subrayó.

El exatleta recalcó del burgalés su "carrera larga, su capacidad para competir, y ese 'rush' final en los últimos 100 metros" que le "emocionaba". "Le mandé incluso varios videos de él a Adel (Mechaal)", señaló Serrano, que también entrena al actual campeón de Europa de 3.000 metros en pista cubierta, presente en la despedida. "Haber sido su único entrenador aquí en Madrid lo dice todo", sentenció.

AGRADECIMIENTOS DE SUS COMPAÑEROS Y RIVALES

Higuero estuvo acompañado por muchos de sus compañeros en la pista y tres de ellos, Javi Guerra, Arturo Casado y Jesús España, le dirigieron palabras de agradecimiento. El primero recordó que estuvo "muchos años unido a él" en la Residencia Blume compartiendo "mañana, tarde y noche". "Presumo de lo vivido y lo aprendido con él. Él no sabria vivir sin equivocarse, y siempre obedecerá a la pasión. Te quiero amigo, gracias 'León'", apuntó el maratoniano.

"Merece lo máximo, un acto así y mucho más", confesó Casado, rival en la pista del arandino, que pese a esta rivalidad le enseñó "todo" cuando llegó a la Blume. "Me sentí superapoyado. El atletismo es individual y a veces las personalidades son egoístas, pero él es justo todo lo contrario gracias a su personalidad y en muchas ocasiones ha pensado más en los demás que en sí mismo. Ha sido el mayor rival que he tenido, pero siempre me he alegrado cuando el que me ganaba era él", agregó el madrileño.

El veterano Jesús España también indicó que había "compartido muchísimo" con Higuero. "Quizás el recuerdo más vivo que tengo es en el Europeo de Goteborg (2003) cuando corrimos juntos la final de 5.000. Quizás no se valoró como se debía sus dos medallas allí (bronces en 1.500 y 5.000) . Ojalá el atletismo te devuelva todo lo que le has dado", le deseó.

Finalmente, el presidente del CSD, José Ramón Lete, agradeció al burgalés todo lo realizado y recalcó que aún tenía "en la retina las 28 centésimas que le alejaron del podio olímpico" en Pekín, aunque dejó claro que "ser cuarto no es cosa menor".

"Fuiste un tremendo deportista, fabricaste un sueño y lo has cumplido. Vamos a ver si es posible que estés vinculado a esta casa. Ahora empiezas una vida diferente, también una carrera de fondo, pero seguro que la vas a superar con éxito", sentenció el dirigente en la sede del CSD, donde también se citaron numerosas personalidades de Aranda de Duero.