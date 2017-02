Julia Casanueva se presenta a la reelección como presidenta de la RFEV para concluir el "reflote" de la entidad

"Me comprometo a trabajar duro y con transparencia por la vela"

La presidenta de la Real Federación Española de Vela (RFEV), Julia Casanueva, ha anunciado este martes que se presenta a la reelección en los comicios que se celebrarán el próximo 25 de marzo porque, según ella, desea concluir el "reflote" del organismo que inició cuando accedió al cargo en octubre de 2015.

El objetivo de la candidatura de Casanueva es "concluir el reflote" de la institución en el ámbito económico y deportivo, dijo tras presentar su dimisión como presidenta de la Junta Gestora, trámite necesario para poder volver a optar a la presidencia.

"Cuando accedí a la presidencia en octubre de 2015 dije que no me volvería a presentar porque en ningún momento pensé que la situación real de la RFEV sería tan grave. Es cierto que he cambiado de opinión, pues entiendo que, aunque hemos cumplido los objetivos que nos habíamos marcado a corto plazo, el equipo que me acompaña en mi candidatura es el mejor preparado para afrontar los retos de la vela española. Es una cuestión de responsabilidad, queremos concluir el ciclo que iniciamos", ha asegurado Casanueva.

La candidata a presidir la vela española, santanderina y abogada de profesión, ha recalcado la "importancia crucial" de contar con un "equipo de personas que viven por y para la vela, no de la vela", y ha recordado que en apenas un año y dos meses la RFEV ha conseguido salir de la situación de "quiebra técnica" en la que se encontraba.

"Hemos sentado las bases del reflote, pero queda mucho trabajo por hacer, para lo cual necesitamos cerrar un ciclo completo. Me comprometo a seguir trabajando intensamente por la vela con la transparencia que ha caracterizado el periodo posterior a mi elección en 2015", ha añadido.

En el corto mandato de Casanueva, que llegó a la presidencia de la RFEV a raíz de una moción de censura contra el anterior presidente, se han tomado "decisiones de mucho calado, no sólo en el aspecto económico, sino también político y de gestión deportiva".

"Hemos conseguido cambiar los estatutos para que el cargo de presidente no esté remunerado. Yo he gastado en un año lo que mi predecesor en el cargo en un mes. También hemos introducido cambios sustanciales en el reglamento electoral para garantizar la transparencia del proceso. Y hemos aumentado la asignación al equipo olímpico en un 30%. Todo esto sólo en un año y habiéndonos encontrado la caja vacía, unas deudas enormes y unas relaciones con las instituciones nefastas", ha explicado la ahora candidata.

A juicio de Casanueva, su mejor "tarjeta de presentación" es, precisamente, el legado inmediato de su gestión. "Me sorprende que se diga que no tenemos experiencia, cuando cuento con un equipo de primer nivel que ha demostrado su buen hacer en la RFEV, en federaciones territoriales y en clubes náuticos, y cuando, en un tiempo récord, hemos logrado enderezar el rumbo de un barco que navegaba a la deriva y estaba prácticamente a punto de hundirse", dijo.

La candidata ha señalado que no entrará "en el juego de hacer cábalas con las afinidades de los asambleístas" que han de elegir al futuro presidente de la vela española. "Me parece una falta de respeto por las personas que representan a este deporte dar por sentado que su voto irá en uno u otro sentido. Hablar de que unas elecciones están decantadas antes de la votación es muy osado", ha añadido.

En este mes de febrero, Casanueva irá desvelando su programa electoral, basado en una gestión económica responsable y transparente, y un "cambio profundo" en el modelo deportivo heredado.