Justin Gatlin despide a su entrenador tras ser vinculado al dopaje

El velocista estadounidense Justin Gatlin, vigente campeón mundial de 100 metros, se ha mostrado "impactado y sorprendido" por las acusaciones de dopaje sobre su entrenador Dennis Mitchell, al que ha decidido despedir.

"No estoy usando ni he usado drogas para mejorar el rendimiento. Estoy impactado y sorprendido tras conocer que mi entrenador tiene que ver con estas acusaciones. Le despedí en cuanto me enteré. Todas las opciones legales están sobre la mesa y no permitiré que nadie mienta sobre mí. No tengo nada más que decir porque ahora se convierte en un tema legal. Las próximas palabras vendrán de mi abogado", anunció Gatlin a través de las redes sociales.