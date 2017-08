El español Kilian Jornet consigue su quinta victoria en Sierre Zinal

El corredor de montaña español Kilian Jornet ha conseguido este domingo la victoria en Sierre Zinal, una de las carreras de los cinco cuatromiles y de las citas más importantes del calendario con sus 31 kilómetros e iguala, de esta forma, el récord de cinco triunfos del mexicano Ricardo Mejía.

"Estoy muy contento con la victoria. Cuando empecé Mejía era un ídolo para mí y nunca imaginé que podría igualar sus cinco victorias. En Sierre Zinal el nivel siempre es muy alto y en un año en el que no he corrido demasiado y he hecho más montaña, me gusta ver que también puedo correr rápido", explicó el catalán.