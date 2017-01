Kilian Jornet suma su primera victoria de la temporada en Cambre d'Aze

El español Kilian Jornet celebró este sábado su primera victoria de la temporada al imponerse en Cambre d'Aze, en la Cerdanya francesa, segunda cita de la Copa del Mundo de esquí de montaña.

Tras arrancar en Font Blanca la pasada semana, la estación situada entre el sur de Francia y Cataluña acogió una bonita lucha entre Jornet y Damiano Lenzi. Una penalización al esquiador italiano por parte de la Federación Internacional de Esquí de Montaña (ISMF) le dio a Jornet su primera victoria.

El riesgo de avalancha obligó a cambiar parte del circuito pero hasta 125 atletas de 14 países diferentes tomaron la salida para disfrutar de un recorrido con 1.645m de desnivel marcado por las buenas condiciones de nieve.

El atleta catalán, que fue sexto en la individual de Andorra en un día en el que sufrió problemas musculares, se reencontró con su mejor versión. "Ha sido una batalla hasta el final. En la última bajada del recorrido he salido yo unos metros por delante pero Damiano me ha seguido bien y me ha ganado por unos segundos", explicó.

"Sin embargo, estoy muy contento de volver a tener buenas sensaciones, de haber vuelto a estar luchando delante. Ahora toca seguir mejorando para lo que queda de temporada, sobre todo, para los Campeonatos del Mundo", añadió.

Tras la llegada a meta de ambos, los jueces de la ISMF han penalizado al italiano por una infracción en una transición, quedando la clasificación final con Jornet primero (1:32:24), Lenzi segundo (1:33:21) y Matteo Eydallin tercero (1:34:24). Con este resultado y después de dos pruebas, Jornet es segundo en el ranking individual con 140 puntos, a 20 de Lenzi que se sitúa como líder.