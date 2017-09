Killian Jornet finaliza segundo en la Ultra Trail del Mont Blanc

El atleta español Killian Jornet ha finalizado en segunda posición en la Ultra Trail del Mont Blanc después de un disputado mano a mano con el francés François d'Haene, que finalmente se ha alzado con la victoria con un tiempo de 13:32:00.

"François ha estado enorme en esta carrera, ha dominado de principio a fin, y merece todas las felicitaciones. Por mi parte ha sido una carrera dura, con una parte donde me he encontrado sin fuerzas pero me alegro de haber podido disputar esta bella batalla con François hasta el final," explicó Jornet en declaraciones facilitadas por su departamento de prensa.