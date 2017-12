Laia Sanz: "Me he ganado el respeto y me ven un rival más"

EUROPA PRESS

La piloto española de rallys Laia Sanz (KTM) ha asegurado este viernes que el resto de pilotos aspirantes a ganar el considerado como rally más duro del mundo ya la ven como "un rival más" y no ya como la chica que les hacía gracia que acabara la prueba, como en los primeros años, y es que cree que se ha ganado el respeto del resto con sus buenos resultados.

"En la primera edición les hacía gracia a los pilotos y querían que acabara el Dakar, igual ahora no les hago tanta gracia. Me he ganado el respeto del resto y me ven como un rival más", aseguró Sanz en la presentación del acuerdo con Soficat Xerox, nuevo patrocinador y empresa de la que será imagen.

A falta de 22 días para el inicio del Rally Dakar, la catalana afronta la cita con ilusión y ambición por tener una KTM oficial evolucionada que le es mucho más favorable que la del año pasado y dispuesta a luchar por el 'Top 10'.

"Recuerdo que en el primer Dakar el objetivo era acabar, ahora es distinto. El objetivo debe ser entrar entre los 15 primeros e incluso mejorar. Me conozco mejor, la moto es mucho mejor y me he preparado físicamente, estoy en un buen punto", aseguró la de Corbera, que finalizó novena en 2015 y ha acabado siempre la prueba en sus siete participaciones previas.

De la mano del KTM Factory Racing, y con la nueva moto, Sanz ha logrado convertirse en la primera mujer en firmar un podio en una prueba del Campeonato Mundial de Rally Cross-Country, en la segunda etapa del Rally de Marruecos. Con este bagaje y la experiencia adquirida en los buenos o malos momentos, como cuando pensó en abandonar en 2013 tras romper el motor, le dan alas para buscar mejorarse en 2018.

"Me veo no sé si más fuerte que nunca pero sí en un buen punto. Ya tengo experiencia y me puede ayudar mucho. Llego a este Dakar con la conciencia tranquila de haber hecho muy buen trabajo todo el año. Hay una generación nueva, pilotos muy jóvenes que no llevan tanto tiempo corriendo y en el Dakar es muy importante el saber administrar la carrera y el factor psicológico. Estoy animada porque si no hago grandes errores pinta que me puede ir bien en un Dakar que será muy duro", auguró.

La novena posición de 2015 es una clara referencia, pero también un punto de presión externo para ella. "Aquel noveno puesto es bueno, porque demostré lo que tenía que demostrar pero también pesa un poco, la gente espera mucho y piensa que es fácil de conseguir, y no, es increíble. Pero si lo conseguí una vez, ¿por qué no puede volver a pasar? Será complicado, pero creo que podré estar cerca de la cabeza", sentenció.

Además, como reina del enduro que es, que el Dakar regrese a Perú y tenga mucha navegación no hace más que jugar a su favor. "El recorrido pinta bien y la arena la aburriremos al final de la primera semana. La navegación será uno de los puntos fuertes de este Dakar, también gestionar las energías porque la segunda semana será muy dura", destacó.

"La organización ha trabajado mucho para que suframos, va a ser muy duro", comentó en referencia a la mano de Marc Coma, cinco veces campeón de la cita en motos y ahora director deportivo de la prueba.