Landa: "Si vamos los tres al Tour, lo normal es que Alejandro y Nairo sean los líderes"

El ciclista español Mikel Landa (Movistar) ha mostrado su deseo de disputar la próxima edición del Tour de Francia y ha avanzado que, si su nuevo equipo decide llevar toda la 'artillería' a la carrera gala, "lo normal es que Alejandro (Valverde) y Nairo (Quintana) sean los líderes", aunque "luego la carretera irá diciendo quién necesita más apoyo para pelear la general".

"La carrera que siempre me había gustado es el Giro, pero después de quedarme a un 'segundito' del podio en el Tour, y sin intentar jugar todas mis cartas, me motiva mucho de cara a volver este año", avanzó el vasco sobre la 'grande' francesa.

En cuanto al caso de Chris Froome, que superó la dosis permitida de salbutamol durante La Vuelta a España, el español, compañero del británico en el Sky, no quiso comentar el tema. "Vamos a ser precavidos y a esperar acontecimientos. Hoy para nosotros la noticia es otra, estamos celebrando el arranque del equipo, y no queremos otra noticia que no sea esa. No voy a hablar más de eso", zanjó al respecto.