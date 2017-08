Laura García-Caro: "No puedo pedir más, me he vaciado al final de la carrera"

La atleta española Laura García-Caro se ha mostrado satisfecha con su novena posición al término de los 20 kilómetros marcha que se han disputado este domingo en los Mundiales de Atletismo en Londres, y ha asegurado que al final de la prueba se ha "vaciado" en su intento de sobrepasar a la octava clasificada, la china Na Wang.

"Quizás la carrera se me ha hecho algo más dura en los kilómetros 8, 10 y 12 pero me he ido recuperando y cuando he pillado a María Pérez he decidido dar el último empujón y me he vaciado completamente y al final no he podido coger a la china Na Wang, que era octava, pero no puedo pedir más", indicó en declaraciones a la Real Federación Española de Atletismo (RFEA).