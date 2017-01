Loeb: "Espero que podamos seguir con este ritmo"

El piloto francés Sebastien Loeb (Peugeot) se mostró muy contento tras su triunfo en la segunda etapa del Rally Dakar 2017 y deseó continuar "con este ritmo" tras haber alcanzado el liderato en la categoría de coches del raid más complicado del mundo.

"No es tanto el pilotaje técnico como la diversidad de etapas que nos regala el Dakar, donde te encuentras absolutamente de todo. Nuestro coche responde muy bien en este tipo de terreno, hemos podido sacarle partido a su velocidad punta. Hoy hemos llegado hasta los 200 km/h, y eso que tampoco me fijo demasiado en el salpicadero", resumió el alsaciano.

"Espero que podamos seguir como hasta ahora; hemos rodado a buen ritmo y evitado los errores. Con todo hemos perdido algo de tiempo hacia el final porque nos hemos tirado 70km en la polvareda de De Villiers. Hemos logrado hacernos con el liderato del rally, lo cual demuestra que nuestro ritmo es bueno, en contacto con los demás", añadió.

Sin embargo, Loeb quiso ser cauto porque este miércoles deberán abrir pista al ser líderes. "Nos toca abrir la pista y vamos a tratar de hacer un buen trabajo. Es más difícil, claro está, esperemos que no haya demasiado fuera de pista", espetó.

"En cualquier caso, tendremos que lidiar con lo que nos encontremos. Me encanta esta posición, además no soy yo quien tiene la presión, sino mi copiloto. Si me dice que gire a la izquierda, ¡giro a la izquierda!", finalizó Loeb.