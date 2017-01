Loeb: "Nunca he corrido tan rápido en el Dakar"

El piloto francés Sebastien Loeb (Peugeot) explicó su gran remontada este jueves para ganar la décima etapa del Rally Dakar 2017, donde fue más rápido que nunca para quedarse a un paso de celebrar su primer título en el Dakar, algo que sigue viendo lejos.

"He perdido el liderato del rally en la primera de las dos especiales, sobre todo frente a la navegación de Stéphane. Estamos demasiado lejos, pero lo hemos dado todo en la segunda parte", indicó el galo, quien libró una gran lucha con sus compatriotas Cyril Despres y Stephane Peterhansel.

"Creo que nunca he corrido tan rápido en el Dakar. No se puede ir más rápido de lo que hemos ido en el segundo tramo. Hemos atacado al máximo, del primero al último metro. He hecho todo lo que he podido, pero tengo la impresión de que no será suficiente", añadió.

Loeb se quedó con la etapa remontando a Despres y después del accidente de Peterhansel, quien perdió algo más de seis minutos que podría recuperar al asistir al motorista Simon Marcic. En cualquier caso, a falta de dos etapas, el nueve veces campeón del mundo de rallys se mantiene líder del Dakar en coches.