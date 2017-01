Loeb: "Lo fundamental es que no nos descolguemos"

El piloto francés Sebastien Loeb (Peugeot) calificó de "larga y complicada" la tercera etapa de este miércoles en el Rally Dakar 2017, donde terminó en tercera posición para seguir líder de la clasificación general a pesar de la difícil navegación y dos pinchazos.

"Nos ha adelantado enseguida Nasser como consecuencia de un pequeño error de navegación al inicio de la etapa. En la segunda especial, hemos pinchado apenas recorrer una quincena de kilómetros, lo cual nos ha hecho perder tiempo de nuevo. En total, habremos perdido unos 6 minutos, pero nos ha pasado a todos", afirmó.

Loeb reaccionó y supo mantenerse en la pelea con los Peugeot de Stephane Peterhansel y Carlos Sainz, quienes se hicieron con los dos primeros puestos del podio. "Llegado un punto hemos alcanzado a Nasser y ha sido entonces cuando hemos pinchado de nuevo", indicó, explicando la referencia de Al-Attiyah.

"A partir de ese momento no le hemos vuelto a ver, así que he sospechado que le habría ocurrido algo. Ahora bien, nuestra lucha no es solo con Nasser. Somos conscientes de que no hemos marcado el mejor tiempo", apuntó.

"Lo fundamental es que sigamos en la pelea, que no nos descolguemos. En general, podemos estar contentos, sobre todo teniendo en cuenta que la ruta no es como el año pasado, con especiales en Córdoba como en el rally de Argentina. Ha sido una especial larga y complicada", finalizó.