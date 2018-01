Loeb: "No queríamos ganar debido a mañana"

El piloto Sébastien Loeb (Peugeot) reconoció que no quería ganar este martes para no tener que abrir pista en la quinta etapa, a la vez que destacó que siguió a lo suyo después de ver a Cyril Despres (Peugeot) "parado" y Nasser Al-Attiyah (Toyota) "encallado en las dunas".

"No queríamos ganar debido a mañana ¡pero me he dicho que si seguíamos perdiendo etapas no íbamos a ganar tiempo! Así que le hemos pisado", comentó el francés, nueve veces campeón del mundo de rallys, después de su primera victoria en la cuarta etapa del 'raid'.