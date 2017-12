Lydia Valentín: "Fue un Mundial que pasará a la historia"

La halterófila española Lydia Valentín fue homenajeada este lunes en la sede de LaLiga tras su triple corona en el Mundial de Estados Unidos, consiguiendo oro en arrancada, dos tiempos y el total olímpico, un triunfo que "pasará a la historia", en una ceremonia donde también se reconoció la medalla de bronce de Josué Brachi en arrancada.

"Cuando terminó la competición y tras los intentos válidos, me emocioné porque es por lo que siempre he luchado. Realmente era campeona del mundo y las imágenes lo dicen todo. Estaba muy emocionada, no me lo creía y fue un Mundial que pasará a la historia", valoró Valentín durante el homenaje al equipo de halterofilia en la sede de LaLiga.