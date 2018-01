El 'MAPFRE' no afloja camino de Hong Kong a la espera de una "oportunidad meteorológica"

El 'MAPFRE' sigue en la quinta posición de la flota que navega en los días decisivos hacia Hong Kong, meta de la cuarta etapa de la Volvo Ocean Race, la vuelta al mundo a vela con escalas, aunque el barco español sigue esperando una "oportunidad meteorológica" para reducir distancias.

No ha cambiado en exceso el panorama a más de 1.200 millas de la llegada respecto al de días anteriores. El 'Team Sun Hung Kai Scallywag' se mantiene firme en el liderato y continúa manejando más de 70 millas sobre su más directo perseguidor, el 'Vestas 11th Hour Racing'.

Mientras, el 'MAPFRE' no consigue acercarse demasiado a los de delante, con el 'Turn The Tide on Plastic' y el 'Brunel' intentando acecharle. Así, según el parte de las 14.00, hora peninsular española, los de Xabi Fernández están a 176 millas de la cabeza, demasiado lejos en teoría, pero a tan sólo 73 de la cuarta plaza que ocupa ahora el 'AkzoNobel'. El 'Dongfeng', tercero, parece escaparse momentáneamente.