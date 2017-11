El 'MAPFRE' consolida su liderato en la segunda etapa de la VOR subido al tren de las borrascas del Sur

La embarcación española del 'MAPFRE' consolidó su liderato en la segunda etapa de la Volvo Ocean Race, la vuelta al mundo con escalas, y sigue abriendo brecha con sus perseguidores en la semana decisiva que lleva a la flota a la meta a Ciudad del Cabo.

A menos de 2.000 millas ya de la ciudad sudafricana, el barco de Xabi Fernández está dispuesto a no soltar el liderato obtenido el domingo y a la espera de la llegada de una nueva borrasca que seguirá empujándoles hacia el Este con vientos de unos 30 nudos de intensidad.

Así, según el parte de posiciones de las 14.00, hora peninsular española, el 'MAPFRE' en más de 30 millas al 'Vestas 11th Hour Racing' y en casi 40 al 'Dongfeng', mientras que el 'Team Brunel' ha entrado en 'modo sigilo' por lo que no será hasta pasadas 24 horas cuando se conocerá la situación exacta de los de Bouwe Bekking, que estaban en el segundo lugar y eran el barco más meridional de la flota, pero "podrían estar buscando bajar aún más hacia el Sur", advierten desde la organización.

"En las últimas 24 horas, pasamos de camisetas y bermudas a botas y calcetines. No hay duda que desde ahora y hasta el final va hacer mucho frío. Los días no son tan malos, pero las noches cada vez son más frías. Con suerte no bajaremos mucho más al Sur, pero va a haber mucho viento en las próximas 24-36 horas, así que todo estará mojado y pasaremos más frío", recuerda Sophie Ciszek.