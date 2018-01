El 'MAPFRE' continúa quinto y comienza la "operación remontada" tras alejarse de la costa

El 'MAPFRE' se ha alejado, en las últimas 24 horas, de los líderes de la cuarta etapa de la Volvo Ocean Race, el 'Dongfeng Race Team' y el 'team AkzoNobel', y se encuentra ahora más de 37 millas por detrás, después de que su apuesta por el oeste y por salir más cerca de la costa en la etapa de 6.000 millas entre Melbourne (Australia) y Hong Kong (China) no obtuviese los resultados esperados, aunque ha logrado remontar kilómetros desde la pasada madrugada.

'Dongfeng' y 'AkzoNobel' -separados por poco más de dos millas-, junto al 'Turn the Tide on Plastic', optaron por salir más hacia el este en busca del impulso de una corriente del norte, dejando a las cuatro tripulaciones restantes por la costa australiana. 24 horas después, las dos primeras embarcaciones han acumulado un colchón de 34 millas náuticas a la cabeza de la flota.

Mientras, el barco español, quinto, ha defendido en el último día diferentes estrategias para afrontar el ascenso por la costa, que no han arrojado los beneficios deseados. Sin embargo, la tripulación liderada por Xabi Fernández ya piensa en la "operación remontada".

"Ha sido un comienzo complicado desde Melbourne, con un montón de trasluchadas y cambios de liderato. Nos sentimos bien con respecto a la flota, pero obviamente la decisión de navegar frente a la costa no nos ha dado sus frutos. Al principio no esperábamos perder mucho, pero las cosas no nos han salido en las últimas 24 horas. Una cosa es segura, y es que seguimos luchando cada ola y sabemos que tendremos la oportunidad de volver a estar delante en esta etapa. Queda mucho por delante", explicó el patrón del 'MAPFRE'.