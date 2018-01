El 'MAPFRE' intenta sobrevivir en el 'infierno' de los Doldrums

El 'MAPFRE' se encuentra ya inmerso en los temidos Doldrums, uno de los puntos claves de la cuarta de la Volvo Ocean Race, la vuelta al mundo con escalas, y que han frenado la marcha de la flota que navega hacia Hong Kong.

"Es una estancia realmente agradable y cómoda con 50 grados centígrados dentro y unos 47.8 grados en la cubierta. La temperatura del mar es de 32 grados, incluso los que no están en guardia no quieren estar abajo", relataba Phil Harmer desde el 'Vestas'.

De momento, el parte de las 14.00, hora peninsular española, dejaba en cabeza al 'Turn The Tide On Plastic', mientras que el 'MAPFRE' se descolgaba un poco para quedarse a diez millas del barco de Dee Caffari. "No nos ha salido bien la noche. Ahora parece que poquito a poquito estamos volviendo a recuperar pero aún nos quedan 200 millas de poco viento y puede pasar cualquier cosa", afirmó Willy Altadill.