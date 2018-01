El 'MAPFRE' pone el foco en el 'Vestas' apoyado por los alisios

El 'MAPFRE', líder de la general de la Volvo Ocean Race, continúa navegando en quinta posición en la cuarta etapa de la vuelta al mundo a vela y con la mirada puesta en alcanzar al 'Vestas 11th Hour Racing', a unas cien millas, mientras la flota avanza apoyada por los vientos alisios camino de la meta en Hong Kong (China).

El patrón del 'MAPFRE', Xabi Fernández, destacaba las condiciones de la jornada. "Sabemos que es duro y es difícil volver a tener contacto con los barcos de delante, porque tienen una gran distancia con nosotros, pero por supuesto seguiremos luchando. Esperemos no tener que trasluchar y así poder recortar distancias con los que sí han tenido que hacerlo, y luego jugaremos nuestras opciones", indicó.

Según el parte de las 14.00 horas, el 'MAPFRE' cuenta con una ventaja de unas 30 millas sobre el 'Team Brunel' y más de 40 sobre el 'Turn The Tide On Plastic', sextos y séptimos respectivamente. "No queremos hacernos ilusiones porque sabemos que 100 millas son muchas, pero sabemos que somos rápidos y hemos estirado con los de detrás, lo que es bueno, así que esperemos a ver si las condiciones nos ayudan a coger a alguno de los de delante", dijo el vasco sobre las posibilidades de alcanzar al 'Vestas'.