El 'MAPFRE' se prepara para coger la primera borrasca del sur

El 'MAPFRE', que en estos momentos cierra la flota de la Volvo Ocean Race, es, sin embargo, el equipo mejor posicionado para subirse al tren de vientos fuertes que les llevarán a Ciudad del Cabo, meta de la segunda etapa de la vuelta al mundo a vela.

"Creo que, a no ser que tengas dos barcos navegando uno al lado del otro, no podrías dar una respuesta a si con el hidrogenerador vas rápido o te ralentiza, seguro que en ciertas condiciones se ira más lento y en otras se notará menos diferencia. Nos quedan por hacer entre cinco y siete horas de uso del hidrogenerador, no es un gran problema, lo haremos cuando sea. No lo echamos antes al agua porque no estamos cien por cien seguros de los diferenciales de velocidad y en ese momento había una potencial extensión de la flota así que lo dejamos de lado", concluyó.