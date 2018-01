El 'MAPFRE' sigue en la pugna por el liderato de la etapa antes de afrontar los Doldrums

El 'MAPFRE' sigue peleando con los barcos cabeceros y marcha quinto en la flota que navega hacia Hong Kong, meta de la cuarta etapa de la Volvo Ocean Race, la vuelta al mundo con escalas, y que se encuentra inmersa en un auténtico baile de posiciones antes de afrontar los Doldrums.

No cambia demasiado el panorama en este sexto día de navegación y seis de los siete 'VO65' están comprimidos en menos de diez millas y con liderato, según el parte de las 14.00, hora peninsular española, del 'Vestas 11th Hour Racing'.

En este sentido, el vasco cree que los Doldrums, las calmas ecuatoriales, van a ser decisivas. "Todavía no los hemos cruzado los Doldrums así que queda mucho por venir, muchas oportunidades no sólo para nosotros sino también para los barcos de detrás. Debemos seguir navegando lo mejor posible, intentado no cometer errores y manteniéndonos cerca", aseguró.