Marcus Cooper: "Aún no nos lo creemos, hemos hecho un carrerón"

El palista español Marcus Cooper Walz ha mostrado su satisfacción tras proclamarse campeón del mundo en la distancia de K2 500 metros junto a su compañero Rodrigo Germade, asegurando que les ha salido un "carrerón" y que todavía no asimilan el hecho de haber conseguido la medalla de oro con más de un segundo sobre los húngaros Bence Nádas y Sándor Tótka.

"Estamos contentísimos, casi no me lo creo. Es increíble poder sacar esta medalla de oro en la distancia de K2 500m junto con mi compañero Rodrigo Germade. Hemos entrenado muy duro estos últimos meses y con muchísima ilusión. Era una modalidad que llevábamos tiempo queriendo hacer y nos ha salido una pasada de regata, no sólo por el hecho de ganar. Nos ha salido un carrerón", declaró.