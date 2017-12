Mechaal: "Me voy a casa contento y con dos platas; he dado todo lo que tenía en las piernas"

El atleta español Adel Mechaal aseguró sentirse "contento" con la segunda posición individual conseguida en el Campeonato de Europa de campo a través disputado en la localidad eslovaca de Samorin, dando "todo lo que tenía en las piernas" para finalizar por detrás del turco Kaan Kigen Özbilen y ayudar a España a cosechar también la plata por equipos.

"Estaba muy fuerte y yo he dado todo lo que tenía en las piernas. He intentado ganar, pero no ha sido posible y me voy a casa contento y con dos platas. El año que viene intentaremos volver y lograr el oro", comentó tras la carrera en declaraciones recogidas por la Real Federación Española de Atletismo (RFEA).

"He decidido cambiar de ritmo porque he visto que Kaan Kigen Özbilen estaba atrasado. He intentado sacar ventaja de eso, pero me ha alcanzado a falta de un kilómetro y medio y me ha cambiado", explicó.