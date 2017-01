Millán y sus Imparables afrontan su reto más remoto en 'The Pioneer', en Nueva Zelanda

El actor y presentador Santi Millán y el equipo de Imparables, entre ellos los ciclistas Ibon Zugasti y Tomi Misser, afrontarán su reto más remoto en 'The Pioneer', la prueba en bici de montaña que se disputa del 5 al 11 de febrero en los Alpes de Nueva Zelanda sobre 549 kilómetros y más de 15.000 metros de desnivel en 7 etapas.

The Pioneer, que por seguridad se disputa en parejas, contará con cuatro dúos de 'Imparables': Santi Millán y el director creativo de Zoopa Carlos Ortet; el ciclista profesional Ibon Zugasti con el 14 veces campeón nacional Tomi Misser; el atleta olímpico portugués Vítor Gamito junto a Miguel Silvestre, y la pareja mixta compuesta por el Director Ejecutivo (CEO) de la empresa de soluciones auditivas Gaes, Antonio Gassó, y la triatleta Eva Tomás.

"Nuestra principal motivación es descubrir nuevos lugares, nueva gente, disfrutar de la naturaleza entre amigos ... Es algo genial, sobre todo las tres primeras horas. Luego el cansancio te lleva a preguntarte si no era mejor conocer el lugar con Google Maps. Nuestro secreto es el sentido del humor, que representa nuestra herramienta mágica de supervivencia. Pedaleando somos una calamidad, pero riéndonos de nosotros mismos somos cinturón negro quinto DAN", comentó Santi Millán.

The Pioneer consta de 7 etapas: la primera une Christchurch con Geraldine en 20 kilómetros por carretera con un gran desnivel; la segunda llega hasta Fairlie tras 106 kilómetros de recorrido; en la tercera etapa los corredores alcanzarán el lago Tekapo después de 80 kilómetros de subidas pronunciadas; la cuarta etapa enlaza con el lago Ohau y consta de 104 kilómetros; el lago Hawkea es el final de la quinta etapa, que tiene 112 kilómetros; la sexta etapa acaba en Snow Farm después de 64 kilómetros, y la séptima etapa acaba en Queenstown, después de 59 kilómetros y un potente tramo descendente.

Imparables, que cuenta con la colaboración de Gaes Centros Auditivos y el apoyo de ZOOPA, encargada de la producción del formato televisivo, es un proyecto creado para divulgar los valores de la aventura, la amistad y el deporte.

Cada una de sus aventuras se ha rodado en formato 'docutainment', a medio camino entre el documental y el programa de entretenimiento, en el que sus protagonistas se enfrentan a grandes desafíos ya sea corriendo; en coche de rally; o en bicicleta por el desierto, la selva tropical o la nieve.

En las anteriores entregas, el equipo de Imparables disputó la Milenio Titan Desert by GAES en el desierto de Marruecos, la Absa Cape Epic en Sudáfrica, el Rally Costa Brava, la Snow Epic 2015 en los Alpes suizos, la BC Bike Race 2015 en Canadá, la Titan Tropic by Gaes en Cuba, la Transpyr Backroads by Gaes en Roses-Hondarribia o la Épica Gaes Atacama en el desierto de Chile.