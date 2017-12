Moll y Hernández ganan en Brunete y en la Copa de Madrid 2017

Los ciclocrossistas élite Ruth Moll (Manzanillo PC) y Carlos Hernández (Cross Chicken) han sido los vencedores este sábado del II Super Ciclocross Gran Premio de Brunete-Biked Workshop, subiendo ambos a lo más alto del podio como ganadores de la Copa de la Comunidad de Madrid 2017 en su categoría, tras imponerse en las trece pruebas que han compuesto el Campeonato, organizado por la Federación Madrileña de Ciclismo.

"No esperaba competir este año pero me liaron y empecé en Tres Cantos y hasta hoy. La verdad que me ha salido todo redondo, ya que no he tenido ni averías ni caídas y estoy muy contenta por haber conseguido esta Copa", manifestaba Moll al acabar su prueba.