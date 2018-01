'Nani' Roma: "Estoy muy triste y enfadado conmigo mismo"

Con gripe y fiebre sigue el Dakar desde la cama de su casa

A los dolores, al cansancio y al disgusto por el abandono, se le suma ahora un proceso gripal que tiene en cama y con fiebre. "Me encuentro muy cansado, muy chafado... En el hospital de Lima cogí un virus o algo de resfriado que ha derivado en gripe. Encima del dolor de espalda, ahora con todo esto, aún me siento peor", confiesa el de Folgueroles.

Sin embargo, el catalán no deja de darle vueltas a su despedida. "Estoy triste por estar en casa viendo la carrera desde lejos. Ver que tenía que estar allí y estoy aquí no es nada agradable; es un suplicio, sinceramente. Y enfadado porque, como dije antes de empezar, está siendo una carrera muy difícil, muy dura, un Dakar de verdad, de los que realmente me gusta correr, a los que me adapto bien y en el que me hubiera gustado hacerlo bien", añadió 'Nani'.