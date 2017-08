Nibali (Bahrain) vence pese a la sacudida del Sky y Froome, nuevo líder

Alberto Contador (Trek) cede 2:33 en meta y dice adiós a sus aspiraciones en su última carrera

El de Pinto no tuvo buenas sensaciones y en la Comella se quedó descolgado tras el acelerón del Team Sky en las primeras rampas. Con el joven italiano Gianni Moscon desatado, y el vasco Mikel Nieve dando continuidad, el Sky limpió de efectivos el grupo de favoritos para que Chris Froome rematara la faena con su ataque final.

Pero la victoria parcial fue para Vincenzo Nibali. El 'Tiburón' siciliano no estuvo en primera fila en la ascensión y, pese a no llegar bien situado al sprint final, al llegar a verse cortado, un esfuerzo final le permitió atacar de lejos y no dar opción al resto. Nibali, que tiene esta Vuelta entre ceja y ceja, superó al final con facilidad a De la Cruz y al propio Froome.