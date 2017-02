El Orica-Scott apostará por el colombiano Esteban Chaves para el Tour de Francia

El ciclista colombiano Esteban Chaves será la apuesta del equipo Orica-Scott para brillar en el próximo Tour de Francia, mientras que los hermanos Yates pelearán por la victoria en el Giro de Italia, según confirmó este miércoles la formación australiana.

"Esteban ha demostrado que está listo y se merece esta oportunidad. Creo que es bastante irreal espera que alguien gane en su primer Tour, pero físicamente ha demostrado que puede pelear por la general en las grandes vueltas y que puede gestionar el estrés que ello implica", aseguró Matt White, director deportivo, en la web del Orica.

Posteriormente, el escalador, segundo en el pasado Giro y tercero en la Vuelta, volverá a competir en la grande española. "No sabemos como acabará el Tour. Ya ha corrido dos grandes vueltas en un año pero nunca seguidas, así que necesitamos replantearlo tras el Tour", advirtió White.

El Orica tiene previsto acudir a la Vuelta con un potente equipo ya que a Chaves se le unirían los hermanos Adam y Simon Yates, que también harán juntos el Giro y no el Tour, pese a que el primero sorprendió el año pasado con su cuarto puesto final.

"Desde fuera se podría pensar que es un poco extraño que no enviamos al chico que fue cuarto el año pasado de nuevo al Tour, pero es algo sencillo, queremos dar a los chicos una mayor base para el futuro porque es donde su mayor potencial reside", apuntó el director deportivo.

Y es que "el plan" para el Giro es ir con los dos británicos a por "la general". "Es una edición especial y quizás la última semana más dura de una 'grande' que jamás hayamos visto. Los chicos están preparados para el reto y parece también que va a ser la mejor participación jamás reunida", comentó.

"Sus resultados han sido impresionantes. pero no vamos a ver lo mejor de ellos hasta dentro de unos años. La madurez física y la experiencia en una gran vuelta será un gran beneficio para ambos en el futuro", sentenció.

Por su parte, Esteban Chaves cree que ha sido clave decantarse por el Tour porque este año "las cronos no son tan largas". "Es cierto que no hay muchos días de gran montaña, pero son suficientes. Los finales en alto son duros y empinados como en la Vuelta, así que si encuentro el rendimiento, no es mal recorrido para mí. En el Giro y la Vuelta demostró que puedo hacerlo realmente bien y que puedo estar con los mejores del mundo", aseveró el colombiano.