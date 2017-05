Oriol Servià: "El coche iba como un tiro y pensaba que la teníamos"

El español Oriol Servià (Rahal Letterman Lanigan Racing), que terminó abandonando a falta de unas pocas vueltas para el final de las 500 millas de Indianápolis que se disputaron este domingo, comentó que su monoplaza "iba como un tiro" y que llegó a pensar en que podría conseguir terminar venciendo el certamen tras una dilatada experiencia.

"Empecé bastante mal, pero cambiamos la configuración del monoplaza y después, tanto el coche como yo íbamos como un tiro, y pensaba que la teníamos, pero como dije uno no se puede ir contento de aquí", razonó el piloto de Girona en declaraciones a Movistar Plus tras su abandono a 17 vueltas del final.

Al explicar su accidente, Servià dijo que sucedieron dos cosas, siendo la primera un 'overboost' en su motor que le hizo perder algo de potencia y quedarse encerrado entre varias unidades. "Normalmente, cogía la línea de fuera, pero ahí me he quedado cerrado por dentro y el de fuera, en vez de dejarme espacio, me ha ido cerrando hasta que nos hemos tocado, y a esa velocidad no pude hacer nada", añadió.