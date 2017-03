Orlando Ortega: "Hoy no fue el día"

El atleta español Orlando Ortega reflejó en su rostro y declaraciones el mal día que vivió este viernes en el Europeo de Pista Cubierta en Belgrado, donde se quedó lejos de las medallas en un 60 metros vallas que pasa en "un abrir y cerrar de ojos", sin lograr el "buen resultado" que esperaba.

"Es lo que toca. Así son las carreras de vallas. No todos los días uno está bien. Hoy no fue el día", indicó en declaraciones a Teledeporte, tras la final que cerró la primera jornada en el Kombank Arena de la capital serbia en la cual terminó en séptima posición.

El subcampeón olímpico de 110 mv partía con la segunda mejor marca del año, pero no pudo acercarse a su récord de España (7.48) en una carrera conquistada por el favorito, el británico Andy Pozzi. "Los 60 metros pasan en un abrir y cerrar de ojos y lo que no logres hacer al principio es muy difícil remontar. Es una carrera rápida y táctica", indicó.

"No me sentía bien en la semifinal, no era yo ya desde la semifinal. Tenía sensaciones extrañas este día, no fue el día", añadió. Ortega penalizó en la salida, a pesar de no ser mala, y perdió impulso en los últimos metros en un golpe con una valla y un apoyo exigido.

"El objetivo final es Londres. Intentamos ir carrera a carrera. Este era un buen momento para hacer un buen resultado pero ahora hay que seguir. Hemos mejorado algunas cosas pero es difícil mantener el ritmo. Cuando mejoras alguna cosa te dejas otras, son detalles y nunca son carreras perfectas", finalizó.