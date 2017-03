Ortega se queda sin medalla y Beitia lidera un amplio cartel para las finales de Belgrado

España lograr 12 billetes a finales en la primera jornada Prospera la reclamación por Marc Alcalá, quien entra en la final del 1.500

España lograr 12 billetes a finales en la primera jornada

Prospera la reclamación por Marc Alcalá, quien entra en la final del 1.500

El atleta español Orlando Ortega se quedó lejos de la medalla en el Kombank Arena de Belgrado, escenario desde este viernes de los Campeonatos de Europa de Pista Cubierta, donde Ruth Beitia y otros diez atletas españoles lograron el pase a sus respectivas finales.

El subcampeón olímpico de 110 metros vallas no tuvo su día en una final que se adjudicó el británico Andy Pozzi, invicto esta temporada. Ortega, que partía con la segunda mejora marca del año --su récord de España 7.48--, no salió mal pero no tuvo el sprint final de otras ocasiones, perjudicado además al tropezar con la penúltima valla y perder valiosas centésimas en un apoyo defectuoso.

Con 7.64, el vallista de origen cubano se quedó lejos de su soñado podio, algo que sin duda avivará más si cabe su hambre de competir de cara a la cita grande del año, el Mundial de Londres. La actuación de Ortega dejó sabor agridulce en el cierre de un estreno sin embargo positivo del Europeo para la delegación española.

La reina del atletismo español, Ruth Beitia, no falló a una nueva cita con las medallas, con dos saltos sin error para dejar atrás el 1.86 y 1.90. La campeona olímpica se encontró de nuevo cómoda con su renovada estrategia de carrera lanzada, como hiciera en Salamanca y el Meeting de Madrid, para liderar el trámite.

La sorpresa fue la eliminación de la polaca Kamila Licwinko, campeona del mundo en 2014 y una de las grandes rivales de Beitia. La lituana Airine Palsyte, quien posee la mejor marca de la temporada (2.00), sí avanzó, para mantener la emoción con Beitia.

Los 3.000 metros apuntan alto en el equipo español, con cuatro finalistas. En categoría masculina, Carlos Mayo sorprendió en una serie en la que el favorito, el turco Ali Kaya, desfalleció tras una fuerte primera mitad. Las 15 vueltas pesaron y en el tramo final, irrumpió Mayo. En la segunda serie, Adell Mechaal cumplió con los pronósticos para estar también en la final.

En la prueba femenina Nuria Fernández y Ana Lozano se clasificaron para la final, con la madrileña además batiendo el récord del mundo de veteranas de W40 (8:58.20). Blanca Fernández fue eliminada, al igual que Solange Pereira en los 1.500 metros.

POLÉMICA PERO FINAL PARA MARC ALCALÁ

El 1.500 masculino tuvo la buena noticia del pase por tiempo (3:45.56) de Llorenç Sales y, finalmente, de Marc Alcalá. El campeón de Europa Sub-23 al aire libre se vio perjudicado por un doble pistoletazo de salida que le confundió y le hizo quedar cortado de la cabeza de la carrera. La reclamación española sin embargo terminó prosperando y recalificó al catalán para la final.

Además, en el 400, después que en las series Lucas Bua (46.72), el plusmarquista nacional Óscar Husillos (47.13) y Samuel García (47.16) no tuvieran problemas, en semifinales Bua y Samuel se ganaron el puesto en la final, mientras que Husillos acusó el esfuerzo de una distancia para la que aún busca el fondo necesario. En la prueba femenina, Aauri Bokesa acusó también el desgaste.

La jornada matinal dejó buenas sensaciones para la selección española, donde la principal nota negativa fue la no clasificación para la final de salto de longitud de Eusebio Cáceres. El de Onil hizo un mejor salto de 7,72 metros para quedar noveno y fuera de la pelea por las medallas empatado con el letón Elvijs Misans, que se llevó el billete por su segunda mejor marca (7,71 por 7,59).

En cambio, en el triple salto las buenas noticias llegaron por partida doble con Ana Peleteiro y Pablo Torrijos. La gallega se fue hasta los 14,20 metros, plusmarca española promesa y la mejor marca de su carrera por tres centímetros, para finalizar en la tercera posición y alimentar el optimismo. Del mismo modo, Torrijos voló en su primer salto (16.77) y pudo pensar ya en la lucha por las medallas.

También hubo buenas noticias en los 800 metros donde hubo pleno con las clasificaciones para las semifinales de Kevin López, Álvaro de Arriba, Daniel Andújar y Esther Guerrero. En cambio, Úrsula Ruiz, en peso, cayó en las series, y Caridad Jerez, en 60 metros vallas, no pudo disputar una final con dos salidas nulas y que terminó conquistando la alemana Cindy Roleder, campeona al aire libre y ahora en pista cubierta.

En las otras finales celebradas en esta primera jornada, la húngara Anita Marton se proclamó campeona de Europa de peso con la mejor marca mundial del año de 19,28, y el polaco Piotr Lisek triunfó en el salto con pértiga (5.85), por la diferencia de nulos.