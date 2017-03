París insiste en que su proyecto "es únicamente posible" para los Juegos de 2024

El jefe de la candidatura de París para albergar los Juegos Olímpicos de 2024, Tony Estanguet, fue claro al advertir al Comité Olímpico Internacional (COI) de que no son reacios a que se concedan a la vez las citas de 2024 y 2028, pero que sólo quieren pujar por los de dentro de siete años.

"Es ahora o nunca, no volveremos para 2028. Si el COI puede encontrar una solución con Los Angeles, será genial, pero nuestro proyecto es únicamente posible para 2024. No podemos aceptar 2028, no es posible", aseveró Estanguet, triple campeón olímpico de piragüismo en aguas bravas, a la agencia 'Reuters'.

El presidente del COI, Thomas Bach, no se ha mostrado contrario a que el próximo mes de septiembre, en Lima, se anuncien a la vez las ciudades elegidas de los Juegos de Verano de 2024 y 2028. El Comité Ejecutivo del organismo habría puesto ya en marcha un grupo de trabajo para examinar cambios potenciales en el proceso e informar en julio.

La capital francesa y la ciudad estadounidense son rivales para acoger la cita de 2024 y los directivos de ambas candidaturas han insistido que su objetivo es esa edición y no la de cuatro años después.