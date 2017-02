Iván Pastor y Blanca Manchón, campeones de España de RS:X

Los windsurfistas Iván Pastor y Blanca Manchón han conseguido este martes proclamarse campeones de España en la categoría RS:X después de triunfar en la XII Semana Olímpica Andaluza-XVII Trofeo Carnaval, disputada en aguas de la bahía de Cádiz.

El Comité de Regatas logró completar un total de siete pruebas en la categoría de RS:X y el windsurfista Movistar Iván Pastor supo aprovechar al máximo todas y cada una de ellas, demostrando su potencial ante una flota que sin duda ha destacado por su altísimo nivel.

Con cinco triunfos parciales, un cuarto y un quinto puesto que descartó, el alicantino logró una ventaja de 11 puntos sobre el segundo clasificado, el suizo Mateo Sanz, y del tercero, el polaco Pawel Tarnowski. "Ha sido un campeonato con condiciones muy complicadas pero he navegado bien, con velocidad y he tomado buenas decisiones tácticas", dijo Pastor. "Hubo mucho nivel y no fue nada fácil estar arriba, por lo que estoy muy contento de haber logrado la victoria", agregó.

Por su parte, en la prueba femenina, Blanca Manchón pudo certificar su triunfo pese a finalizar en la séptima posición en una categoría que venció la rusa Stefania Elfutina -fuera de concurso-. La sevillana no ha podido tener mejor regreso a la competición tras haber sido madre recientemente.

Además, en otras categorías, Marcelo Cairo y Martina Reino ganaron el título nacional en Láser Radial; Manuel Ollero hizo lo propio en Láser 4.7 y Rafa Trujillo en la clase Finn. En Láser Standard no hubo títulos nacionales en disputa y la victoria recayó en el portugués Rui Silveira.