Peterhansel: "Se ha producido una criba entre nuestros rivales"

El francés Stephane Peterhansel reconoció la importante "criba" entre sus rivales en el Rally Dakar durante la tercera etapa este miércoles, la cual se adjudicó con solvencia ante los problemas que sufrieron entre otros Nasser Al Attiyah (Toyota) y Giniel De Villiers (Toyota).

"Lo interesante para nosotros hoy es que se ha producido una criba entre nuestros rivales. Con todo, no estamos hablando de grandes diferencias. Puede decirse que hemos dado un pequeño paso adelante, lo cual nos allana algo el camino", afirmó tras llegar primero a San Salvador de Jujuy.

Peterhansel explicó su estrategia comedida más si cabe al ver los problemas de Al Attiyah y De Villiers. "No hemos atacado a tope pero hemos rodado ligeros toda la jornada. El primer día estábamos en medio y ayer en plena polvareda. Hoy no hemos perdido tiempo porque no hemos cometido errores. Hemos visto un canal enorme pero hemos podido sortearlo", indicó.

"Nasser estaba parado apenas 100 metros más adelante, lo cual significa que ha roto algo y que tiene bastante trabajo mecánico por delante. En lo que respecta a Giniel, rodaba con normalidad hasta que le he visto pararse a su lado: no creo que haya pinchado, parecía algo más serio", finalizó.