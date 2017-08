Postigo deja el golf adaptado y será el primer golfista a nivel mundial sin prótesis en llegar a profesional

El cántabro Juan Postigo dejará este invierno el golf adaptado y se convertirá en el primer golfista a nivel mundial sin prótesis en llegar a profesional.

El joven, a quien le falta una pierna por un problema congénito, no cree que su minusvalía suponga una dificultad añadida para la práctica del golf. "Yo no sé lo que es jugar al golf con dos piernas", ha enfatizado.

En países como Japón o Sudáfrica, el cántabro es bastante conocido a nivel general, pero no así en España, donde su reconocimiento se ciñe más al mundo del golf.

"Lo primero supone un sueño, poder llegar a vivir de tu hobbie, de lo que siempre has querido. Y luego un reto, un reto diario de saber qué pasa. Objetivo realmente no tengo ninguno, como ganar 'la chaqueta verde' (en referencia al Masters de Augusta, en el que se entrega una chaqueta verde al campeón), o un 'British'. Pero bueno, ir pasito a pasito para ver qué va pasando y cómo soy capaz de ir respondiendo a lo que me va saliendo", dijo.