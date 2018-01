Pozuelo de Alarcón acogerá el 26 de enero el concierto benéfico 'Homenaje a los deportistas españoles'

Los medallistas olímpicos Fermín Cacho y Theresa Zabell presentaron este miércoles el concierto benéfico 'Homenaje a los deportistas españoles', que se celebrará en la localidad madrileña de Pozuelo de Alarcón el próximo 26 de enero en el Mira Teatro.

"En España, es el momento de hacer un cambio de mentalidad, porque es cierto que todos disfrutamos de los éxitos del deporte, pero el deporte no sólo puede depender de la financiación pública y de las grandes empresas. Como el resto de países, todos podemos aportar nuestro granito de arena, y estaremos aportando a los futuros resultados de nuestros deportistas", continuó.

"El deporte es muchísimo más que la competición. El deporte es educación, integración, bienestar y hoy es también solidaridad. Desde el momento en que Theresa (Zabell) me planteó esta iniciativa, no pude decir que no. Debíamos apoyar una iniciativa solidaria como la que estamos teniendo", añadió.