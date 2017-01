Ronaldo, el Real Madrid y Beitia, entre los nominados a los Premios Laureus de 2017

Ronaldo, recientemente elegido 'The Best' por la FIFA, está nominado al premio a Mejor Deportista del Año, mientras que su club, el Real Madrid, y su selección, Portugal, campeona de Europa, podrían ganar el de mejor equipo, según el voto llevado a cabo por los principales medios de comunicación del mundo.

Nominees for the Laureus World Sportsman of the Year Award are: U. Bolt, S. Curry, M. Farah, L. James, A. Murray & C. Ronaldo! #Laureus17 pic.twitter.com/O3vxMKGJyk