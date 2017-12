(Previa) El 'MAPFRE' defiende liderato en la salida de la tercera etapa de la Volvo Ocean Race

El 'MAPFRE' afronta desde este domingo (14.00 hora peninsular española) la tercera etapa de la Volvo Ocean Race, que cubrirá 6.500 millas náuticas desde Ciudad del Cabo (Sudáfrica) a Melbourne (Australia) y que valdrá doble, con el objetivo de mantener el liderato de la flota de la vuelta al mundo a vela.

Una vez enganchen la baja presión, los equipos tienen que mantenerse bajo su influencia a toda costa. El problema estratégico es posicionar el barco para que no haya tanto viento que empiece a causar roturas, pero que a la vez haya suficiente como para ir a buena velocidad y que la borrasca no les deje atrás. En esta parte vivirán intensamente los fuertes vientos y las enormes olas de los Cuarenta Rugientes.

Entre los que se estrenarán en esta etapa están el neozelandés Blair Tuke y la gallega Támara Echegoyen. "La incertidumbre a veces es tu mejor aliada, pero otras veces no. Para mí todo es nuevo y hasta hacer la bolsa me lleva más tiempo que a los demás, sobre todo porque no sabes si estás metiendo todo lo que necesitas o algo que no vayas a necesitar. Todos sabemos que el Océano Sur es frío y hace mucho viento, y cuando piensas en él siempre piensas que va a ser difícil, pero tengo muchas ganas de afrontar este nuevo reto y sobre todo de hacerlo con el MAPFRE", señaló Echegoyen.