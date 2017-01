Price: "Todo el mundo tiene derecho a tener un mal día"

El piloto australiano Toby Price (KTM) lamentó haber perdido el liderato en motos del Rally Dakar en detrimento del español Joan Barreda, triunfador de la tercera jornada, pero aseguró que todo el mundo tiene derecho a tener un "mal día".

"El libro de ruta no era del todo claro con respecto al inicio de la especial. Nos hemos perdido todos y hemos tenido que deshacer el camino. Al final, no nos ha ido tan mal", admitió el australiano, que tuvo que abrir pista al haber ganado en la segunda jornada.

"Durante el enlace de la especial he tenido que esperar un momento para recuperar el stocker de mi 'time code' y no he podido arrancar como me habría gustado. El ritmo era tranquilo y regular en el último tramo de especial pero pese a ello he perdido tiempo en el lecho de un río", añadió Price, quinto en la clasificación a 17 minutos del liderato.

"El balance del día no es muy positivo, pero estamos apenas en la tercera etapa. No se puede ganar un rally liderando la carrera del primer al último día. Todo el mundo tiene derecho a tener un mal día. A mí me ha tocado hoy y espero que no me vuelva a ocurrir", aseguró.

Por último, Price recordó que "el año pasado" ganó con cuarenta minutos de ventaja. "Tendría que tener los recursos para recuperar el tiempo perdido en esta edición. Queda aún mucho rally por delante", sentenció.