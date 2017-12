Quabit Guadalajara frena al Barça en 133 victorias

El FC Barcelona Lassa vio frenada este miércoles su increíble racha de 133 victoria en la Liga Loterías ASOBAL, al ceder un empate (26-26) ante el Quabit Guadalajara en el polideportivo David Santamaría.

Xavi Pascual, técnico de los azulgranas, reconoció como "justo" el empate. "Creo que el resultado es justo. Creo que Guadalajara es un muy buen equipo. Siempre nos ha costado jugar aquí. Tienen una pausa que antes no tenían y eso les convierte en un equipo difícil de batir. Hemos estado espesos en ataque. No se puede vivir del pasado. A mí no me gusta perder y hoy hemos perdido un punto pero, tal y como ha ido el partido, hoy hemos ganado un punto", apuntó.