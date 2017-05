Quintana: "Un podio no es para decepcionarse"

El ciclista colombiano del Movistar Team Nairo Quintana afirmó que "un podio no es para decepcionarse" tras hacerse con la segunda plaza en el Giro de Italia, después de perder la 'maglia rosa' en la última etapa ante el holandés Tom Dumoulin (Sunweb), ronda italiana en la que el equipo español se llevó la victoria por equipos.

"Un podio no es para decepcionarse. No somos máquinas para hacer todo como uno se plantea antes de una carrera, y no todas las veces se recoge premio cuando haces un trabajo grande. Al contrario: estamos contentos, satisfechos. Lo mejor sin duda fue el gran trabajo de equipo, a quienes les estoy enormemente agradecido", explicó.