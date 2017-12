La RFEA cambia el sistema de ayudas para destinarla "a los que tienen mejores actuaciones con la selección"

La Real Federación Española de Atletismo (RFEA) ha cambiado el sistema de ayudas económicas con el fin de destinarlas "a los que tienen mejores actuaciones" cuando compiten con la selección nacional y a través de un plan que consta de seis niveles diferentes.

Así, aclaró que se va a pasar de 250 a 125 atletas que "van a tener mejores condiciones" gracias a un "sistema de estímulo y que focaliza el alto rendimiento en la selección". "Mucha veces había atletas becados que no habían ido con la selección o que hacían grandes marcas, pero no con la selección", recordó.

La cantidad destinada será de millón y medio de euros, con un abanico de 30.000, la máxima, a 7.500, la menos, y con "un porcentaje par el entrenador". "La realidad económica es la que es, pero creo que tenemos un gran plan y no se ha hecho al margen de los atletas. Ellos tienen sus preocupaciones y nosotros tenemos la capacidad de ser flexibles y hay una Comisión de Ayudas que estudia cada caso particular porque no tenemos la responsabilidad en todos los casos", admitió.

Y si un atleta se ve implicado en un caso de dopaje le "congelan el sistema de ayudas hasta que se resuelva", además de no de seleccionarle. "No sancionamos, pero no le convocamos porque no garantiza el mejor resultado deportivo, pero no es un castigo", remarcó.